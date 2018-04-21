Новруз Мамедов: Оказанное Президентом Ильхамом Алиевым доверие возлагает на меня очень большую ответственность
Оказанное мне доверие возлагает на меня очень большую ответственность со стороны Президента, ставит передо мной очень большую задачу.
Об этом Новруз Мамедов сказал в субботу на пленарном заседании парламента Азербайджана, на котором была утверждена его кандидатура в качестве премьер-министра страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Я выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджана за это доверие. Несмотря на расположение в сложном геополитическом пространстве, Азербайджан является сегодня страной, имеющей свое место, свою позицию в мировом масштабе. Возможно, на протяжении истории в процессах, идущих в мире, не было такой напряженности, как сегодня. В этой ситуации продолжение стабильности, безопасности и динамичного развития в Азербайджане, расположенном в сложном геополитическом пространстве, ставит перед каждым из нас очень большие задачи. Я буду стараться в условиях тесного сотрудничества с государственными структурами Азербайджана делать все возможное для выполнения этой возложенной на меня задачи", - сказал Новруз Мамедов.