Новруз Мамедов: Оказанное Президентом Ильхамом Алиевым доверие возлагает на меня очень большую ответственность

21 апреля 2018 12:33

Оказанное мне доверие возлагает на меня очень большую ответственность со стороны Президента, ставит передо мной очень большую задачу.

Об этом Новруз Мамедов сказал в субботу на пленарном заседании парламента Азербайджана, на котором была утверждена его кандидатура в качестве премьер-министра страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджана за это доверие. Несмотря на расположение в сложном геополитическом пространстве, Азербайджан является сегодня страной, имеющей свое место, свою позицию в мировом масштабе. Возможно, на протяжении истории в процессах, идущих в мире, не было такой напряженности, как сегодня. В этой ситуации продолжение стабильности, безопасности и динамичного развития в Азербайджане, расположенном в сложном геополитическом пространстве, ставит перед каждым из нас очень большие задачи. Я буду стараться в условиях тесного сотрудничества с государственными структурами Азербайджана делать все возможное для выполнения этой возложенной на меня задачи", - сказал Новруз Мамедов.

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