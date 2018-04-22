Баку, Москву и Тегеран сближают устойчивые внешнеполитические ориентиры - ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Россия, Азербайджан и Иран имеют достаточный потенциал для эффективного регионального сотрудничества, и за последние годы все три страны значительно активизировали торгово-экономические, энергетические, транспортные и другие возможности в рамках трехстороннего формата Баку-Тегеран -Москва. О том, что данный формат целесообразен с точки зрения экономического сотрудничества и геополитического диалога заявляется на разных уровнях, в том числе, и на экспертных площадках. На данном этапе особый интерес представялет иранское направление, в частности внешнеполитический курс страны, после прошедших президентских выборов, региональная политика Тегерана с ближайшими соседями и стратегическими партнерами - Азербайджаном и Россией.

О внешнеполитических ориентирах трех региональных стран, а также о том, как будет развиваться вектор сотрудничества в треугольнике Баку-Тегеран - Москва своим мнением поделился c Day.Az эксперт Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), российский политолог Фархад Ибрагимов.

"Президентские выборы в Иране, России и Азербайджане произошли в течении года. Итоги выборов показали, что все три ледера - Роухани, Путин и Алиев являются самыми популярными политиками, достойными занимать президентское кресло. Что касается Ирана, страна проводит абсолютно независимую внешнюю политику в регионе вопреки тому, что против него крайне негативно настроен целый ряд арабских государств Персидского залива. Интересы Ирана в первую очередь заключаются в стабилизации экономической ситуации и снятии западных санкций. Важным элементом сегодняшней иранской внешней политики является сохранение своего присутствия в Йемене и Сирии. Можно сказать, что этот фактор представляет для Ирана-национальную идею, так как в случае, если Иран проиграет по двум этим фронтам (что кстати, маловероятно в силу многих причин), следующей может оказаться Исламская Республика, что недопустимо.

Что касается торгово-экономического сотрудничества Ирана с соседями, а именно с Азербайджаном и Россией, то тут наблюдается активное взаимодействие, как в рамках двухсторонних отношений, так и по линии геополитического треугольника "Россия-Азербайджан-Иран", инициатором которой является Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Напомню, что первая встреча в таком формате прошла в 2016 году в Баку. По её итогам было решено активно работать над запуском проектов международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", цель которого соединить порт Мумбаи (Индия) с Санкт-Петербургом.

Такой маршрут будет альтернативой современному маршруту через Суэцкий канал. Экономический проект имеет под собой геополитическую основу, и в условиях современной политической обстановки в регионе такие проекты особенно важны тем странам, бюджет которой главным образом формируется из доходов от продажи собственных энергоресурсов. Именно поэтому, Иран крайне заинтересован в скорейшей реализации этого проекта", - пояснил Фархад Ибрагимов.

Далее политолог напомнил про проблему раздела Каспийского моря, в урегулировании которой, также заинтересованы стороны.

По оценкам политолога, несмотря на разногласия стран в вопросе раздела Каспия, у сторон имеются шанс договориться и прийти к единому решению.

"У Ирана достаточно хорошие отношения с Азербайджаном.

Азербайджану важна безоговорочная поддержка в вопросе нагорно-карабахского конфликта с Арменией и Иран её оказывает. В Тегеране неоднократно заявляли о принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану, есть фетвы духовных лидеров, выступления представителей МИД Ирана, где это говорится неоднократно. Иран безоговорочно выступает за мирное политическое решение конфликта, руководствуясь безопасностью и стабильностью у своих границ особенно в столь не простое время.

Несмотря на прохлады, которые бывают в отношениях между Азербайджаном и Ираном, Тегеран своей позиции не меняет, понимая, что любые недочёты можно сгладить и решить путём переговоров между дипломатами, и на уровне глав государств. С открытием совместного с Азербайджаном машиностроительного завода в Нефтчале и запуском МТК "Север-Юг", уверен, что товарооборот между двумя странами будет возрастать. Отмечу, что на сегодняшний день иранские предприниматели в Азербайджане гораздо активнее, чем азербайджанские в Иране. Связано это в первую очередь с санкциями, которые душили иранскую экономику на протяжении многих лет и ограничениями, которые до сих пор продолжают действовать в отношении Исламской Республики. Тем не менее, думаю, что азербайджано-иранские отношения, равно как и российско-иранские отношения будут продолжать развиваться в том ключе, в котором мы сегодня наблюдаем. Важно, чтобы были преодолены те препятствия, которые становятся преградой для укрепления этих самых отношений", - заявил политолог.

Подводя итоги сказанному, политолог отметил, что Россия - как одна из важныхстран региона, проводит независимый внешнеполитический курс и нацелена на развитие и углубление связей с ближайшими соседями, с Ираном и Азербайджаном.

Матанат Насибова