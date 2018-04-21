Кто он - новый премьер Азербайджана Новруз Мамедов? - БИОГРАФИЯ

Новруз Исмаил оглу Мамедов родился 15 марта 1947 года в селе Шихмахмуд Бабекского района Нахчыванской АР.

В 1964 году поступил в Азербайджанский педагогический институт иностранных языков на отделение французского языка факультета "Европейские языки". Окончил его в 1970 году с отличием.

В 1967-1968 годах работает в Алжире, в 1971-1973 годах - в Гвинее, в 1978-1981 годах - снова в Алжире переводчиком и старшим переводчиком.

Защитив в 1991 году диссертацию, Новруз Мамедов получил научную степень кандидата филологических наук.

В 1992-1993 годах Новруз Мамедов работал деканом подготовительного факультета Азербайджанского педагогического института иностранных языков, в 1993-1997 годах - деканом факультета французского языка.

12 апреля 1997 года назначен заведующим отделом внешних связей Администрации Президента Азербайджанской Республики.

В 1998 году за заслуги в укреплении азербайджано-французских дружеских отношений награжден орденом Почетного легиона со стороны тогдашнего президента Франции Жака Ширака.

В январе 2002 года указом Президента Азербайджана ему присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

С сентября 2005 года является членом Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2007 года награжден орденом "Шохрат".

В 2009 году Президент Польши Лех Качиньский наградил Новруза Мамедова орденом "Легион почета" за заслуги в области развития азербайджано-польских отношений.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 13 марта 2017 года награжден орденом "Шараф".

С первого июня 2017 года - помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики - заведующий отделом. Также является заведующим кафедрой лексикологии и стилистики французского языка в Азербайджанском университете языков.

21 апреля 2018 года Милли Меджлис Азербайджана утвердил кандидатуру Новруза Мамедова на посту премьер-министра Азербайджана.

В совершенстве владеет азербайджанским, французским, русским, английским языками.

Женат, есть трое детей и внуки.