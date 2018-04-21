Саргсян умоляет оппозицию о переговорах, но он опоздал

Так долго смотревший на политических оппонентов свысока Серж Саргсян сегодня умоляет оппозицию о переговорах. Конечно, выглядит все вполне официально, но по всему видно, что новоиспеченный премьер Армении в панике.

В субботу Саргсян выступил с заявлением относительно внутриполитической ситуации в стране. Об этом, как пишет Новости-Армения, сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

"Глубоко обеспокоен развивающимися внутриполитическими событиями. Во избежание необратимых потерь призываю депутата Национального Собрания Никола Пашиняна начать политический диалог и сесть за стол переговоров. Это надо сделать незамедлительно. Уверен, что формированию этого диалога могут способствовать все политические силы страны", - отметил Саргсян.

Он напомнил, что в течение прошлой недели в Ереване проходили митинги и шествия.

"На проведение мирных митингов и шествий имеет право каждый гражданин нашей страны. Власти уважают это право и продолжат его уважать. К сожалению, эти митинги часто выходили за рамки законности и принимали анархические проявления, о чем детально сообщается в многочисленных заявлениях полиции. Развития событий чреваты непредсказуемыми последствиями, подвергают опасности общественный порядок и нарушают хрупкое общественное равновесие", - отметил Саргсян.

Он призвал всех помнить о том, что кроме них в этой стране живут, учатся, работают и отдыхают не менее гордые граждане Армении, и напомнил о необходимости солидарности и терпимости.

Тем временем оппозиция уже заявила, что не собирается садиться за стол переговоров с Саргсяном-премьером. Переговоры могут начаться только после его согласия на добровольную отставку.

"У нас есть поддержка 80% нашего общества. Серж Саргсян должен уйти, и здесь двух мнений быть не может", - заявил в интервью армянской службе радио "Свобода" лидер оппозиции и акций протеста Никол Пашинян.

Оппозиция была готова говорить с ним раньше, но тогда он считал, что держит ситуацию в своих руках и проводил политику, которая фактически вывела политических противников из игры.

Теперь стороны поменялись ролями, и большинство аналитиков уже склоняются к мнению, что дни новоиспеченного премьера на этом посту сочтены.

Зульфугар Ибрагимов