Азербайджан проводит четкую и последовательную политику - Российский политолог

Азербайджан проводит самую четкую и последовательную политику среди всех стран южно-кавказского региона.

Такого мнения придерживается политолог Михаил Семенов.

По его словам, усиление позиций страны на внешних рубежах, имидж надежного партнера в регионе являются логичным итогом проводимой государственной политики.

"Азербайджан на сегодняшний день имеет хорошие отношения почти со всеми странами региона. Этой политики страна придерживается, фактически со дня обретения своей независимости", - заявил он Day.Az

"В силу сбалансированной политики, Азербайджан смог выйти на стратегический уровень отношений с ведущими странами не только на Востоке и Азии, но и в европейском направлении. Этот факт необходимо расценивать как успешность азербайджанской дипломатии, показатель грамотного внешнеполитического курса страны. Должен сказать, что после распада Советского Союза, очень многие республики оказались подвергнуты политическому хаосу и кризису экономики, и сегодня очевидно, что не многие смогли выправить свои экономики и полностью встать на рельсы устойчивого развития. В этом смысле Азербайджан является достойным примером страны, которая несмотря на многие сложности, которые возникли в далеких 90-х, сумела отстоять свою независимость и упрочить внутренний экономический потенциал. Сегодня Азербайджан представляет собой суверенную страну, которая уверенно проводит внутреннюю и внешнюю политику в регионе и мире. В Европе это южно-кавказское государство воспринимают как гарант энерегобезопасности и надежный партнер",- сказал политолог.

Далее политолог отметил, что у Азербайджана с Россией сложились тесные отношения, которые с каждым годом крепнут и расширяются.

"Между двумя странами существуют надежные союзнические отношения, стороны реализуют ряд трансграничных международных проектов, одним из которых является создание транспортного коридора Север-Юг. Уверен, что обе страны заинтересованы в продвижении двустороннего сотрудничества во многих сферах, в поддержании добрососедских связей и в дальнейшем укреплении межгосударственных отношений", - отметил наш собеседник.

Матанат Насибова