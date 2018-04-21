Азербайджан - лучшая площадка для переговоров РФ и НАТО - МНЕНИЕ

Трудно подобрать лучшего места для проведения встречи начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО генерала Кертиса Скапарротти, чем Азербайджан.

Об этом информационному агентству Eurasia Daily сказал главный эксперт американо-азербайджанского "Фонда Содействия Прогрессу" Алексей Синицын, комментируя недавнюю встречу Герасимова и Скапарротти в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Азербайджан - член Движения неприсоединения, но имеет вполне уважительные и развитые отношения как с Москвой, так и с западными столицами. Обстановка в Баку всегда стабильна, доброжелательна, а какие-либо неожиданные политические эксцессы практически исключены. Лучшего места для проведения подобных встреч трудно подобрать", - сказал он.

Отметим, что встреча начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО генерала Кертиса Скапарротти состоялась в Баку 19 апреля.

Как ранее сообщило минобороны РФ, в рамках встречи стороны подтвердили готовность к продолжению диалога для обмена мнениями по проблематике, представляющей взаимный интерес. В свою очередь, в пресс-службе НАТО отметили, что встреча в Баку продемонстрировала взаимный интерес в поддержании военных линий связи, направленная на поддержание предсказуемости и транспарентности.

"Разговор был посвящен вопросам, связанным с обстановкой и учениями. Эта встреча лицом к лицу демонстрирует ясный взаимный интерес в поддержании военных линий связи, что соответствует политике диалога и транспарентности НАТО", - отметили в альянсе.