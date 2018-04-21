В Ереване задержали 93 активиста оппозиции

Полиция Армении в субботу задержала 93 активиста оппозиции, пытавшихся парализовать движение на улицах Еревана. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Ашот Агаронян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 16:15 [15:30 мск], в отделения полиции были приведены 93 подозреваемых в разных правонарушениях", - отметил Агаронян.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.