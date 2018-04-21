Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, членами Кабинета министров назначены следующие лица:

Первый заместитель премьер-министра - Ягуб Абдулла оглу Эюбов

Заместитель премьер-министра - Али Джавад оглу Ахмедов

Заместитель премьер-министра - Али Шамиль оглу Гасанов

Заместитель премьер-министра - Гаджибала Ибрагим оглу Абуталыбов

Министр внутренних дел - Рамиль Идрис оглу Усубов

Министр энергетики - Парвиз Огтай оглу Шахбазов

Министр юстиции - Фикрет Фаррух оглу Мамедов

Министр труда и социальной защиты населения - Сахиль Рафиг оглу Бабаев

Министр по чрезвычайным ситуациям - Кямаледдин Фаттах оглу Гейдаров

Министр иностранных дел - Эльмар Магеррам оглу Мамедъяров

Министр экономики - Шахин Абдулла оглу Мустафаев

Министр сельского хозяйства - Инам Имдад оглу Керимов

Министр финансов - Самир Рауф оглу Шарифов

Министр обороны - Закир Аскер оглу Гасанов

Министр транспорта, связи и высоких технологий - Рамин Намиг оглу Гулузаде.

Министр по налогам - Микаил Чингиз оглу Джаббаров

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре - Самир Рафиг оглу Нуриев

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев - Ровшан Шукюр оглу Рзаев

Глава Государственной пограничной службы - Эльчин Исага оглу Гулиев

Глава Службы государственной безопасности - Мадат Газанфар оглу Гулиев

Глава Службы внешней разведки - Орхан Седйар оглу Султанов.