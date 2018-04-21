Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, членами Кабинета министров назначены следующие лица:
Первый заместитель премьер-министра - Ягуб Абдулла оглу Эюбов
Заместитель премьер-министра - Али Джавад оглу Ахмедов
Заместитель премьер-министра - Али Шамиль оглу Гасанов
Заместитель премьер-министра - Гаджибала Ибрагим оглу Абуталыбов
Министр внутренних дел - Рамиль Идрис оглу Усубов
Министр энергетики - Парвиз Огтай оглу Шахбазов
Министр юстиции - Фикрет Фаррух оглу Мамедов
Министр труда и социальной защиты населения - Сахиль Рафиг оглу Бабаев
Министр по чрезвычайным ситуациям - Кямаледдин Фаттах оглу Гейдаров
Министр иностранных дел - Эльмар Магеррам оглу Мамедъяров
Министр экономики - Шахин Абдулла оглу Мустафаев
Министр сельского хозяйства - Инам Имдад оглу Керимов
Министр финансов - Самир Рауф оглу Шарифов
Министр обороны - Закир Аскер оглу Гасанов
Министр транспорта, связи и высоких технологий - Рамин Намиг оглу Гулузаде.
Министр по налогам - Микаил Чингиз оглу Джаббаров
Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре - Самир Рафиг оглу Нуриев
Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев - Ровшан Шукюр оглу Рзаев
Глава Государственной пограничной службы - Эльчин Исага оглу Гулиев
Глава Службы государственной безопасности - Мадат Газанфар оглу Гулиев
Глава Службы внешней разведки - Орхан Седйар оглу Султанов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!