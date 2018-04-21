В Азербайджане назначен новый министр труда и социальной защиты
21 апреля 2018 18:00 1 512
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о новом составе Кабинета Министров.
Как сообщает Day.Az, согласно документу, министром труда и социальной защиты населения Азербайджана назначен Сахиль Бабаев.
Бабаев сменил на этом посту Салима Муслимова.
Ранее Сахиль Бабаев занимал должность заместителя министра экономики Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!