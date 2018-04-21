В Азербайджане назначен новый министр труда и социальной защиты

21 апреля 2018 18:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о новом составе Кабинета Министров.

Как сообщает Day.Az, согласно документу, министром труда и социальной защиты населения Азербайджана назначен Сахиль Бабаев.

Бабаев сменил на этом посту Салима Муслимова.

Ранее Сахиль Бабаев занимал должность заместителя министра экономики Азербайджана.

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