Дмитрий Медведев поздравил Новруза Мамедова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана
21 апреля 2018 19:29 228
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Новруза Мамедова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства России, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Россию и Азербайджан связывают отношения стратегического партнёрства, базирующиеся на принципах равноправия, уважения интересов друг друга и добрососедства. Убеждён, что дальнейшее укрепление двустороннего торгово-экономического взаимодействия, реализация крупных совместных проектов в транспортной, нефтегазовой, агропромышленной областях, в сферах высоких технологий, образования и культуры в полной мере отвечают долгосрочным интересам наших стран", - говорится в поздравлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!