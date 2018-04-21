Президент Азербайджана освободил Инама Керимова от должности председателя Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям

21 апреля 2018 20:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Инама Имдад оглу Керимова от должности председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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