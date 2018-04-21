Транспортные проекты Азербайджана создают широкие перспективы для взаимодействия членов ШОС с соседними регионами

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является самодостаточной организацией, ставшей эффективной платформой для проведения политических консультаций, координации и совместной деятельности в целях укрепления доверия и взаимодействия в регионе. Об этом в эксклюзивном интервью Синьхуа сказал глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмят Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"ШОС привержена принципам укрепления добрососедских отношений между государствами-членами на основе норм и принципов международного права, содействия сотрудничеству в сферах политики, экономики, науки, культуры, энергетики и туризма, а также продвижения мира, стабильности и безопасности в регионе. Азербайджан, солидаризируясь с целями и задачами ШОС, принципами, изложенными в хартии организации, и в особенности с понятием "Шанхайский дух", придает большое значение сотрудничеству с этой авторитетной международной структурой", - сказал Хикмят Гаджиев.

По его словам, Азербайджан поддерживает очень тесные и традиционные дружеские отношения с государствами-членами ШОС на двусторонней основе. Организация, в свою очередь, является важной платформой для многостороннего развития с ними отношений.

Представитель МИД Азербайджана высоко оценил присутствие наблюдательной миссии ШОС под руководством генерального секретаря организации Рашида Алимова на президентских выборах, состоявшихся в Азербайджане 11 апреля этого года. В ходе визита прошли встречи генсека ШОС с руководством страны, в ходе которых широко обсуждалось развитие сотрудничества между Азербайджаном и ШОС.

Коснувшись экономической составляющей сотрудничества с этой международной организацией, Хикмят Гаджиев заявил о поддержке Азербайджаном новых проектов транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг", реализуемых в партнерстве с государствами региона и отвечающих приоритетам ШОС в транспортном сотрудничестве и в рамках китайской инициативы "Пояс и путь".

"Все это создает широкие перспективы для взаимодействия между государствами-членами и соседними регионами. Азербайджан поддерживает приверженность этой структуры развитию культурного разнообразия и сотрудничает с Секретариатом ШОС в реализации различных культурных проектов. Так, на предстоящем саммите организации планируется провести мероприятие, посвященное презентации богатого культурного наследия Азербайджана. В настоящее время Азербайджан, который имеет статус партнера по диалогу ШОС, продолжает тесно сотрудничать с организацией и ее государствами-членами по расширению взаимодействия в различных областях. Страна стремится к выведению своих отношений с организацией на качественно новый уровень", - заявил Гаджиев.