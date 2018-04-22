Modern Diplomacy: Ильхам Алиев - феномен исламского мира

Азербайджан выполняет функцию моста солидарности, говорится в статье преподавателя урду факультета востоковедения в Бакинском государственном университете Эльдоста Ибрагимова, опубликованной американским аналитическим ресурсом Modern Diplomacy, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автор отмечает, что мировая политика конца XX - начала XXI века отличается своей сложностью и разнообразием.

По его словам, чрезмерно важно, чтобы Азербайджан, провозгласив независимость дважды в течение двадцатого века, сохранял свою независимость в период полной глобализации, международной интеграции и социальных противоречий.

"В таких сложных исторических обстоятельствах приверженность выдающегося политика и государственного деятеля, известного и уважаемого в мире человека - Ильхама Алиева и успешное осуществление им этой ответственной миссии можно охарактеризовать как золотой век современной истории Азербайджана", - пишет Ибрагимов.

Проведение успешной внешней политики в период его деятельности на посту главы государства оказало значительное влияние на будущую жизнь Азербайджана, пишет автор.

"Азербайджан установил нормальные отношения со всеми странами мира после обретения независимости. Находясь в хороших отношениях с мусульманскими странами, Азербайджан также защищает интересы исламского мира в рамках Организации исламского сотрудничества и продолжает сотрудничать с этими странами в соответствии с требованиями международного права. В этом контексте укрепление исламской солидарности в мире является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана", - говорится в статье.

Именно с этой точки зрения, по словам Ибрагимова, объявление 2017 года "Годом исламской солидарности" в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева от 10 января 2017 года является положительным примером чувствительного отношения Азербайджана к единству мусульманских стран.



"Исламская солидарность означает не только солидарность мусульманских стран. Это своего рода призыв к людям во всем мире, чтобы они жили в условиях дружбы, братства и мультикультурализма вне зависимости от религии. Объявление 2017 года "Годом исламской солидарности" в Азербайджане было своего рода призывом к мусульманским странам проявлять бдительность, продемонстрировать единство и солидарность. Азербайджан отличался от других государств своими мультикультуральными и толерантными ценностями на протяжении всей своей истории. Исламская солидарность также является частью этих ценностей, и это показывает, что Президент Ильхам Алиев придает большое значение солидарности исламского мира", - отмечает Ибрагимов.

Впервые в истории Президент Азербайджана направил политический месседж исламскому миру, указав на важность действовать с единой позиции, добиться единства и в то же время интегрироваться в мир, пишет автор.

В статье отмечается, что только государственный лидер такой страны, как Азербайджан, где царят мультикультурализм и солидарность и граждане разных национальностей, религий живут в мире, имеет моральное право делать такой месседж.

"Продвижение инициативы "Исламская солидарность" связано с вызовами нынешних противоречивых процессов, которые происходят по разным причинам в исламском мире. В данном месседже отмечается важность репутации Азербайджана в исламском мире, а также необходимость укрепления солидарности исламских стран, актуальность проведения Игр исламской солидарности в Баку, столице Азербайджана в 2017 году. Азербайджан как сила, объединяющая исламский мир, своей политикой исламской солидарности подтверждает, что эти религиозные ценности действительно представляют собой гуманистические, моральные ценности и укрепляют веру в то, что эти идеи являются эффективным средством создания атмосферы стабильности не только в мусульманских странах, но и во всем мире", - пишет автор.

По словам Ибрагимова, Азербайджан выполняет функцию моста солидарности, тем самым демонстрируя свою приверженность всеобщим ценностям, а также свою приверженность высшим ценностям ислама.

"Таким образом, Азербайджан использует все средства для установления устойчивой стабильности в глобализирующемся мире и продвигает миротворческую, примирительную позицию уникальным образом. Эта гуманистическая инициатива Президента Ильхама Алиева будет способствовать расширению сотрудничества между мусульманскими странами и дальнейшему укреплению исламской солидарности", - говорится в статье.

Автор считает, что укрепление исламской солидарности в свою очередь будет играть важную роль в обеспечении спокойствия и мира на Ближнем Востоке и в других регионах.