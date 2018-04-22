Серж Саргсян отказался говорить с оппозицией и покинул встречу

Премьер Армении Серж Саргсян покинул переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

Серж Саргсян обвинил Пашиняна в том, что он не хочет вести диалог, а говорит на языке шантажа и ультиматумов. Пашинян заявил, что власть "перешла к народу" и в зале будут вестись не переговоры, а обсуждаться повестка протестного движения - то есть вопрос мирной смены правительства.

"Есть недоразумение. Я очень четко дал понять, что речь идет не диалоге, как вы говорите, а речь идет исключительно о вашей отставке. Речь идет об условиях мирной передачи власти."

Саргсян назвал шантажом слова Пашиняна, а его сторонники не осознают всю опасность ситуации. Его последний совет - действовать в рамках закона не подействует, то вся ответственность ляжет на них, предупредил премьер-министр.

Пашинян заявил, что никто не может говорить с ними на языке ультиматумов и угроз. Ситуация в Армении больше не такая, как 15 дней, назад.

"Власть в Армении перешла к народу", - заявил Пашинян.

Саргсян отметил, что фракция, имеющая 7-8% голосов на выборах, не имеет права говорить на языке ультиматумов.

"Это не переговоры, не диалог. Это шантаж и ультиматум", - заявил Саргсян.

После этого премьер резко встал и покинул зал.

Пашинян призвал народ продолжить массовые демонстрации и шествия, поскольку Саргсян не имеет полноценного контроля над ситуацией. Он призвал продолжить действия по гражданскому неповиновению. Оппозиционер призвал в 19:00 часов собраться на митинг на площади Республики.

По его словам, нужно продолжить давление до тех пор, пока чувство адекватной оценки ситуации у Саргсяна восстановится.

Направляясь на переговоры, Пашинян заявил, что темой встречи "может быть лишь отставка премьера и мирный плавный переход власти". Его высказывания из автомашины транслировались в прямом эфире армянской редакции американской радиостанции "Свобода".

Участники протестного движения недовольны тем, что завершивший свое 10-летнее пребывание на посту президента Саргсян остался у власти, но уже на должности премьера. Они требуют отставки главы правительства.

Договоренность о переговорах власти и оппозиции была достигнута в результате встречи президента Армении Армена Саркисяна с Пашиняном.

В субботу Пашиняна к диалогу призвал премьер-министр Серж Саргсян, но он отказался и опять повторил свои требования. Десятки политических и общественных организаций Армении в субботу поддержали Саргсяна и заявили о необходимости "использования политических инструментов для решения кризиса в стране".

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. Во вторник парламент Армении избрал Саргсяна премьером. В четверг оппозиционеры пытались сорвать заседание нового кабмина, блокируя подступы к правительственным зданиям, проведя днем шествие по улицам Еревана, а вечером - митинг, в котором приняли участие порядка 3 тыс. человек.