Лидер армянской оппозиции предупредил о новых акциях протеста

Армянский депутат Никол Пашинян, возглавляющий акции протеста против избрания Сержа Саргсяна премьером, заявил после срыва переговоров с главой правительства, что демонстрации продолжатся с новой силой, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье анонсированные переговоры между Саргсяном и Пашиняном продлились несколько минут. Премьер-министр заявил, что действия оппозиционера - это шантаж, и посоветовал его вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ложиться на него. Глава правительства добавил, что Пашинян не извлек уроков из событий 1 марта 2008 года, когда во время столкновений демонстрантов с полицией погибли десять человек.

"Наши акции мирного неповиновения продолжатся с новой силой и размахом. Я призываю не поддаваться на провокации. Сегодня в 19.00 состоится наш очередной митинг ", - сказал Пашинян журналистам.

Лидер оппозиции Армении предупредил о новых акциях протеста

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.