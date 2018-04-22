Минобороны Азербайджана: Криминальный режим Армении распространяет лживую информацию с целью отвлечения общественности
Криминальный военно-политический режим Армении с целью отвлечения внимания общественности от народных волнений, усиливающихся в последнее время в республике, распространяет лживую информацию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявили в минобороны Азербайджана, комментируя распространённую СМИ информацию о якобы активном передвижении живой силы и военной техники ВС Азербайджана на линии соприкосновения войск.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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