Полиция начала разгон демонстрации в Ереване - ОБНОВЛЕНО

12:32

Были применены спецсредства, светошумовые гранаты. Машины "скорой помощи" увезли с места событий нескольких человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

--------

12:12

Полиция Армении в воскресенье применила специальные средства и начала силовой разгон демонстрации в Ереване. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, десятки людей задержаны.

Полиция выдвигает силы, выставлен кордон, ситуация очень напряженная, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Полиция Армении выступила в воскресенье с заявлением, в котором подтвердила решение о разгоне акций оппозиции в Ереване.

"Предупреждаем, что в случае отсутствия руководителя митинга или невыполнения им требования полиции для прекращения акции будет предоставлен благоразумный срок, - отмечается в заявлении. - Если за это время акция не будет прекращена, полиция, применяя специальные средства, предусмотренные законом, разгонит собрание".