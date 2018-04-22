Полиция начала разгон демонстрации в Ереване - ОБНОВЛЕНО
12:32
Были применены спецсредства, светошумовые гранаты. Машины "скорой помощи" увезли с места событий нескольких человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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12:12
Полиция Армении в воскресенье применила специальные средства и начала силовой разгон демонстрации в Ереване. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, десятки людей задержаны.
Полиция выдвигает силы, выставлен кордон, ситуация очень напряженная, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Полиция Армении выступила в воскресенье с заявлением, в котором подтвердила решение о разгоне акций оппозиции в Ереване.
"Предупреждаем, что в случае отсутствия руководителя митинга или невыполнения им требования полиции для прекращения акции будет предоставлен благоразумный срок, - отмечается в заявлении. - Если за это время акция не будет прекращена, полиция, применяя специальные средства, предусмотренные законом, разгонит собрание".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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