Полиция Армении опровергает информацию о задержании трех оппозиционеров
22 апреля 2018 12:49 230
Полиция Армении опровергает сообщения о задержании депутатов национального парламента, выступивших инициаторами антиправительственной демонстрации в Ереване, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает пресс-служба полиции, парламентарии были "принудительно выведены" из места сбора протестующих.
"Инициаторы демонстрации - Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян - были принудительно выведены из рядов демонстрантов, чтобы прекратить незаконный сбор активистов", - говорится в сообщении.
Все трое являются депутатами парламента Армении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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