Полиция Армении опровергает информацию о задержании трех оппозиционеров

22 апреля 2018 12:49

Полиция Армении опровергает сообщения о задержании депутатов национального парламента, выступивших инициаторами антиправительственной демонстрации в Ереване, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба полиции, парламентарии были "принудительно выведены" из места сбора протестующих.

Полиция начала разгон демонстрации в Ереване - ОБНОВЛЕНО

"Инициаторы демонстрации - Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян - были принудительно выведены из рядов демонстрантов, чтобы прекратить незаконный сбор активистов", - говорится в сообщении.

Все трое являются депутатами парламента Армении.

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