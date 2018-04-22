Полиция Армении опровергает информацию о задержании трех оппозиционеров

Полиция Армении опровергает сообщения о задержании депутатов национального парламента, выступивших инициаторами антиправительственной демонстрации в Ереване, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба полиции, парламентарии были "принудительно выведены" из места сбора протестующих.

"Инициаторы демонстрации - Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян - были принудительно выведены из рядов демонстрантов, чтобы прекратить незаконный сбор активистов", - говорится в сообщении.

Все трое являются депутатами парламента Армении.