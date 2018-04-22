«Старый ястреб» выпал из гнезда: карабахский шантаж Сержа Саргсяна

Во время заседания Ялтинской конференции один из помощников Черчилля передал ему записку. Черчилль прочитал её, сжег сигарой и передал ответную записку. Помощник прочитал записку, разорвал на мелкие клочки и бросил в корзину для бумаг. После заседания работники службы безопасности, следившие за Черчиллем, собрали кусочки записки и восстановили её содержание: "Не волнуйтесь. Старый ястреб не выпадет из гнезда".

Лучшие советские дешифровщики не смогли расшифровать этот текст. Спустя много лет Хрущёв, встретившись с Черчиллем, попросил объяснить смысл записки. "У меня расстегнулась ширинка. Помощник предупредил меня, и я его успокоил", - ответил Черчилль. Нам остается только порадоваться за остроумие блестящего английского политика, но практика показывает, что порой в роли "старого ястреба" оказываются действующие политики. И они, судя по всему, уже выпали из гнезда, то бишь, де-факто лишились легитимности.

Речь, в данном конкретном случае, идет о премьер-министре Армении Серже Саргсяне. Он сейчас отчаянно цепляется за власть, что сокращается на глазах, аки шагреневая кожа. Чего только не придумывал Сержик! Было, к примеру, запущено сообщение о том, что в РА якобы предотвращен теракт с использование взрывчатых веществ. Мол, при обыске у подозреваемых лиц обнаружены компоненты взрывного устройства.

Служба национальной безопасности РА заявила, что двое граждан, причастных к Жирайру Сефиляну и членам вооруженной группировки "Сасна црер" (захватившие летом 2016 года полицейский полк в Ереване), планировали организовать взрывы в транспорте и в общественных местах. Это должно было привести к атмосфере страха и заставить власти пойти на поводу у террористов.

Ясное дело, что никто в Армении в это, крайне своевременно подоспевшее сообщение, не поверил. Тогда, видя неспособность обуздать волну протеста, Сержик послал на переговоры с протестующими и их лидером Николом Пашиняном новоявленного президента РА Армена Саргсяна. Расчет был на внешний эффект и на то, что таким образом будет продемонстрирована готовность власти вести диалог с протестующими.

Плюс, это была примитивная попытка выиграть время . Ничего из этого не вышло. Протестующие стоят на своем - Сержик должен уйти. Об этом, Саргсян услышал лично от Пашиняна, в присутствии журналистов, в гостинице "Мариотт", в центре Еревана. Пришел туда Сержик вынуждено. Везде и всюду уже прозвучали предостережения в его адрес о том, что применение силы в отношении митингующих будет жестко раскритиковано на Западе. Со всеми вытекающими для Сержика и Армении последствиями.

Что ему в таком положении оставалось делать? Хвататься за последнюю соломинку - за неурегулированный армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. "С моей стороны вступление на должность премьер-министра было обусловлено одним простым обстоятельством. В нашем регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха", - отметил Саргсян, отвечая на открытое письмо группы выпускников образовательного фонда "Луйс".

Это была примитивная ложь со стороны человека, который ранее сам обещал не выдвигаться в премьеры, а уйти по истечении своего второго президентского срока. Он не ушел. Он поменял под себя Конституцию РА, превратив должность президента в чисто представительскую, надеясь продолжать управление Арменией из премьерского кресла. И это при том, что годы его президентства сами граждане РА назвали самыми провальными в истории этой страны.

Ясное дело - народ возмутился планам лузера, он это видит. И именно потому прибег к шантажу. Суть высказываний Сержика сведена к утверждению, что он никуда не уйдет. Мол, только я, Серж Саргсян, способен решить или не решить карабахский конфликт. Проще говоря, если его, сержика, начнут лишать власти, то он не гарантирует статуса-кво в карабахском вопросе. Высказывание это очень примитивное. Оно и демонстрирует степень отчаяния Саргсяна, который, в качестве своего последнего аргумента, захотел изобразить из себя "ястреба" армянской политики. Ничего у него и из этой затеи не получится, "старый ястреб" уже выпал из гнезда.

Акпер Гасанов