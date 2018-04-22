Полиция заблокировала главную площадь Еревана

Полиция Армении в воскресенье полностью заблокировала центральную в Ереване площадь Республики, объявив, что проводимый на ней митинг оппозиции незаконен. Об этом передает с места событий корреспондент ТАСС, сообщает Day.Az.

В полиции пообещали, что оппозиции будет оказано "содействие в проведении митинга в ином месте, где не будут нарушаться права других граждан".

Тем не менее, участники протестных акций пока не торопятся покинуть площадь Республики, на которой, в частности, расположен Дом правительства Армении.

Еще одна акция проходит на проспекте Месропа Маштоца - центральном в Ереване. Там идет многолюдное шествие оппозиции, численность которого не уточняется.

В воскресенье к манифестантам вышли священнослужители Армянской апостольской церкви. Они призвали всех участников конфликта сохранять спокойствие.

Ранее полиция сообщила, что "принудительно удалила с места проведения митинга" депутатов парламента Армении от оппозиции Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна. При этом, по данным источника в аппарате Национального собрания, статус парламентариев остается неясным. "Депутаты парламента Армении от оппозиции не подвергнуты приводу, не задержаны и не арестованы, поэтому говорить о какой-то процедуре пока не имеет смысла", - сказал собеседник ТАСС. Согласно закону, депутат парламента республики может быть задержан или арестован лишь с согласия Национального собрания страны.

К Шенгавитскому отделу полиции Еревана, где находятся изолированные парламентарии, прибыли адвокаты, однако правоохранители не пропускают их внутрь.