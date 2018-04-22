Спецслужбы Армении заявили о готовящихся преступлениях против конституционного порядка

Группа людей планирует преступления против конституционного порядка в Армении. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Службы национальной безопасности (СНБ) республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На фоне незаконных акций в Ереване разные люди и группы готовят преступления против национальной безопасности и конституционного порядка в стране. СНБ Армении вновь предупреждает, что эти люди и их сторонники находятся в поле зрения спецслужб".

Как говорится в заявлении, "принимаются соответствующие оперативно-разведывательные меры для защиты государственной и общественной безопасности от незаконных посягательств".

В Ереване в воскресенье проходят массовые шествия радикальной оппозиции. Полиция продолжает задерживать активистов, которые пытаются перекрыть движение на центральных улицах столицы.