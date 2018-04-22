В Генпрокуратуре Армении подтвердили задержание лидера оппозиции

Генпрокуратура Армении заявила, что три оппозиционных депутата парламента страны, в том числе лидер протестов Никол Пашинян, задержаны по обвинению в организации и проведении незаконных массовых собраний, передает Day.Az со ссылкой на RT.

Как передаёт Интерфакс, также были задержаны Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

В Генпрокуратуре заявили, что о задержании депутатов поставили в известность председателя Национального собрания Армении Ару Баблояна.

В сообщении говорится, что в ходе незаконных акций лица, руководимые депутатами, периодические грубо нарушали закон о мирных собраниях, препятствовали свободному передвижению граждан, входу и выходу в ряд зданий.

Также указывается, что они не ставили в известность своих сторонников о требованиях полиции прекратить собрания.

"Н. Пашинян, С. Микаелян и А. Мирзоян поощряли участников собраний перекрывать улицы, блокировать входы в здания госорганов, врываться в госздания, парализовать их работу", - заявили в ведомстве.