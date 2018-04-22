Армянские артисты отказываются от присужденных правительством почетных званий
Основатель и исполнительный директор эстрадно-музыкального театра "Каданс" Ника Бабаян отказался от звания "Заслуженный деятель культуры Армении", о чем сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, сообщают армянские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Из-за беспредела правящей власти, в знак протеста против арестов патриотов страны, лидеров справедливого всенародного движения, я не считаю возможным далее носить звание "Заслуженный деятель культуры Армении", - написал Бабаян.
Актер Мкртич Арзуманян отказался от звания Народного артиста Армении, о чем сообщил в своем Instagram.
Певица Эрна Юзбашян на своей странице в социальной сети "Фейсбук" сообщила, что отказывается от звания заслуженной артистки Республики Армения: "Я думаю, что счастье и процветание моей страны главнее всех медалей и наград! Я отказываюсь от звания заслуженной артистки!".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!