Турецкий министр: Мы готовы отменить пошлины для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Турция надеется на скорейшее подписание соглашения о преференциальной торговле с Азербайджаном, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.
Как отметил министр, в 2017 году [по данным турецкой стороны] товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил 2,7 миллиарда долларов США, увеличившись за год на 10 процентов. Турецкий экспорт составил 1,35 миллиарда долларов, а импорт из Азербайджана - 1,34 миллиарда долларов.
"Наш торговый оборот сбалансирован. Тем не менее, я верю, что мы сможем расширить торговые связи. По этой причине я придаю большое значение соглашению о преференциальной торговле, переговоры, о подписании которого мы сегодня ведем с Азербайджаном", - сказал министр.
Напомним, что в октябре 2017 года в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку между двумя странами был подписан меморандум о взаимопонимании по подписанию преференциального торгового соглашения.
Соглашение предусматривает введение нулевой ставки таможенной пошлины на взаимные поставки товаров между Турцией и Азербайджаном. В октябре прошлого года Турция также освободила от пошлин поставляемые из Нахчыванской Автономной Республики товары. Всего в список вошло 43 наименования продукции (13 сельскохозяйственных, 30 промышленных товаров).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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