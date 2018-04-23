В Гюмри "похоронили" Сержа Саргсяна
Как и было обещано, вчера вечером на Театральную площадь в Гюмри был доставлен венок, на котором было написано не "От гюмрийцев - Сержу Саргсяну", а "От имеющих честь гюмрийцев - кровожадным республиканцам".
Как передает Day.Az со ссылкой на Hetq.am, собравшиеся провели символический ритуал погребения - они трижды обошли с венком площадь. В ходе проведения этой акции один из молодых людей нарисовал на асфальте мелом карикатуру новоизбранного премьера, предложив гражданам "сделать шаг". Как и накануне, после длившегося около часа митинга было решено организовать мирный марш и автошествие по улицам Гюмри. К участникам акции присоединились священники Ширакской епархии.
Участники митинга также потребовали освободить задержанного накануне Никола Пашиняна.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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