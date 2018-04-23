Армянские СМИ: Власти вывезли Пашиняна из Еревана

Глава оппозиционного движения "Мой шаг" Никол Пашинян может находиться в полицейском отделении города Севан. Об этом говорится на официальной странице депутата в социальной сети Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

"Никол Пашинян находится в полицейском отделении города Севан (находится в 65 километрах от Еревана - ред.)", - утверждается в публикации.

Ранее лидеры протестного движения Пашинян, Микаелян и Мирзоян были задержаны 22 апреля во время митинга, по обвинению в организации и проведении незаконных массовых собраний.

Напомним, что через полтора часа после неудавшихся переговоров премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и лидера оппозиции Никола Пашиняна в воскресенье, 22 апреля, начался разгон демонстрации. В ходе столкновения Пашинян, а также депутаты от возглавляемой им фракции "Елк" Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были подвергнуты приводу. Спустя несколько часов Генпрокуратура сообщила об их задержании.