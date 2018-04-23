Полицейское насилие на улицах Еревана продолжается - ВИДЕО - ФОТО

Студенты армянских вузов с утра понедельника проводят забастовку в образовательных учреждениях. Студенты проходят мирным шествием по улицам Еревана, призывая преподавателей вузов присоединиться к их акции, пишет издание "Айкакан жаманак", передает Day.Az.

Как утверждают инициаторы акций, они будут носить исключительно мирный характер, многие даже призывают своих сокурсников шествовать молча, чтобы не нарушать общественный порядок.

Шествия сопровождаются лозунгами в поддержку смены власти, аплодисментами, свистом и сигналами сопровождающих их автомобилей.

По информации Hetq.am, многотысячная колонна студентов медицинского университета в эти минуты находится на проспекте Маштоца. Они перекрыли движение транспорта в одном направлении и движутся вперед.

Студенты Государственного медицинского университета им.Гераци, начав шествие с улицы Гераци, прошли мимо Ереванского государственного университета, Государственного экономического университета и примкнули к многотысячной колонне студентов-медиков на улице Абовяна. В эти минуты студенты продолжают манифестацию, скандируя "Свободный, независимый студент!" и другие лозунги.

Несколько минут назад полицейские вновь попытались подвергнуть граждан приводу. Свои действия стражи порядка сопровождали избиениями. Одного из студентов полицейские избили до такой степени, что ему стало плохо, и молодой человек был госпитализирован.

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