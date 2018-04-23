Подельники Саргсяна присоединились к митингам протеста - СОЦСЕТИ

Как сообщается в соцсети Facebook, "забастовку объявила "Алекс текстиль", они прямо сейчас идут по улице Нжде. Говорят, сначала четверых уволили, теперь они все вышли на протест".

Отметим, что компания "Алекс текстиль" официально принадлежит дочери армянского депутата-олигарха Самвела Алексаняна, известного под кличкой "Лфик Само".

Самвел Алексанян пользуется большим доверием Сержа Саргсяна и активно помогает ему в разграблении Армении и накоплении теневых капиталов. В ответ на такую верность нынешний премьер создает олигарху и его семейке все возможности для расширения бизнеса. Правда, официально на имя "Лфика Само" нет никаких компаний, так как по закону депутат не имеет права заниматься бизнесом. То есть официально он беден и живет на одну зарплату. Все же предприятия и компании Алексаняна записаны на членов его семьи. В том числе и "Алекс текстиль".

Когда же в ходе недавнего посещения компании Сержем Саргсяном журналисты обратились к олигарху с язвительным вопросом, что он тут делает и в каком статусе сопровождает тогда еще президента, Алексанян, не моргнув глазом, сказал: просто так, по правилам гостеприимства.

Зульфугар Ибрагимов