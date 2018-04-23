В соцсетях возмущаются отсутствием дисциплины в армянской армии: что солдаты делают на митингах?

Новость о том, что к протестным акциям в Ереване присоединились военнослужащие, была неоднозначно встречена в оппозиционных кругах и в соцсетях.

Представитель партии "Гражданский договор" Рубен Рубинян напоминает, что армия и военные должны быть аполитичными и не вмешиваться во внутреннюю жизнь страны. Ответственность за исключение участия армии и военных из политических процессов как на стороне властей, так и оппозиции лежит на министерстве обороны.

Как уже сообщалось, несколько десятков военнослужащих присоединились к демонстрации на улице Агатангехоса в Ереване. "Мы со своим народом", - говорят они. Военнослужащие выстроились на "передовой". Число их, как пишут армянские СМИ, продолжает расти.

При этом в соцсетях уже призывают людей, в той или иной степени возглавляющих протесты, заставить военнослужащих немедленно покинуть места проведения акций. "Ни один из них не имеет никаких оправданий оставлению места службы", - пишут пользователи.

Военные власти же пока никак не отреагировали на появление в рядах митингующих военнослужащих. В этом многие видят проявление слабости и растерянность. Минобороны просто не знает, как остановить этот процесс.

Так, в военной полиции агентству "Новости-Армения" сообщили, что действия военнослужащих находятся под контролем, а МО вообще ушел от ответа. А еще раньше пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook призывал не распространять ложную информацию об участии военнослужащих ВС Армении в протестных акциях. Однако появившиеся сегодня в соцсетях и СМИ фотографии заставили оборонное ведомство прикусить язык.

Зульфугар Ибрагимов