Президент Ильхам Алиев удостоил группу специалистов в сфере сохранения культурного наследия почетных званий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе специалистов, работающих в сфере сохранения и восстановления культурного наследия.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению за плодотворную деятельность в сфере сохранения и восстановления культурного наследия почетных званий "Заслуженный архитектор" удостоены Гусейнова Лейла Гафар гызы, Мамедов Адалят Эйваз оглу, "Заслуженный инженер" - Керимли Тельман Наджаф оглу, Султанов Закир Имран оглу, "Заслуженный работник культуры" - Нуриев Фуад Лютвелиевич.