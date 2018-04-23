Президент Ильхам Алиев удостоил почетных званий сотрудников Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, за продолжительную плодотворную деятельность в сфере офтальмологии почетное звание "Заслуженный деятель науки" присвоено Керимову Керему Тебриз оглу, почетное звание "Заслуженный врач" - Агаеву Мисирхану Мурадхан оглу и Шамиловой Фаиге Гаджибала гызы.