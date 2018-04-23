Али Гасанов: Отношение Госдепа к ситуации в Азербайджане, как всегда, носит тенденциозный характер
Отношение Госдепа к ситуации в Азербайджане, как всегда, носит тенденциозный характер.
Об этом в понедельник сказал Trend помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов, комментируя положения по Азербайджану, отраженные в годовом отчете Госдепа США по ситуации по правам человека в странах мира в 2017 году, передает Day.Az.
По словам Али Гасанова, отчет показывает, что отношение Госдепа к событиям, происходящим в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Азербайджана, как всегда, вновь носит тенденциозный характер.
Методология подготовки отчета по каждому вопросу построена по принципу констатации конкретно одного, в некоторых случаях нескольких фактов, их соответствия интересам определенных политических кругов, предвзятого отражения, обработки соответствующего результата и обобщения по всей сфере.
Такое отношение, а также неуказание источников, как правило "ссылка" на "экспертов", "активистов", "представителей НПО" и подобные непонятные "источники", ставит под серьезное сомнение объективность и прозрачность отчета.
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