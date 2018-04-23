Никола Пашиняна освободили из-под стражи

23 апреля 2018 15:28

Несколько минут назад из места содержания заключенных в городе Ереване освобожден депутат НС, глава фракции "Выход" Никол Пашинян. Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян также вышли на свободу, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак".

Напомним, что он был задержан вчера, вскоре после проваленных переговоров с Сержем Саргсяном в гостинице "Мариотт".

Сегодня также стало известно, что в президентской резиденции состоялось совещание с участием Сержа Саргсяна, Армена Саркисяна, Карена Карапетяна и Бако Саакяна.

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После совещания Карен Карапетян заявил, что согласно принятому решению, он обратится к генеральному прокурору, чтобы тот отозвал из Национального собрания ходатайство об аресте трех депутатов.

Судя по всему, именно поэтому и было отложено внеочередное заседание НС РА.

Трое депутатов НС РА - Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян - были задержаны вчера: полиция удалила их с места проведения акций протеста, когда шествие протестантов достигло улицы Арцаха, после чего применила специальные средства, пытаясь разогнать акцию, и задержала десятки протестантов. Через несколько часов было объявлено об аресте трех депутатов.

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