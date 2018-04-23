В Ереване на митинг вышло 300 000 человек

Лидер инициативы "Мой шаг", глава партии "Гражданский договор", депутат Никол Пашинян возглавил шествие, которое проходит по проспекту Тиграна Меца. Колонна направляется в сторону Площади Республики.

Об этом сообщают армянские СМИ, передает Day.Az.

Другое многолюдное шествие проходит по проспекту Исакова.

По словам Пашиняна, их освободили под народным давлением. "Сегодня в ходе митинга вы получите ответы на все вопросы. Сейчас я не буду пока давать никаких комментариев. Нужно просто понять, когда начнется сегодняшний митинг", - заявил лидер оппозиции.

Отметим, депутатов от блока "Выход", членов партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна только что выпустили на свободу.

Как передают армянские СМИ собирается выступить на площади Республики где собралось около 200 тысяч человек. Еще порядка 100 тысяч на соседних улицах Еревана.

По оценкам армянских экспертов, около 200 тысяч граждан вышли в остальных городах Армении. Демонстранты кричат "Сержик, уходи", они уверены что освобождение Пашиняна - победа над Сержем Саргсяном.

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