Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования афганскому коллеге

23 апреля 2018 16:47

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнования Президенту Афганистана Мохаммеду Ашрафу Гани.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Крайне опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате мощного взрыва, совершенного в Кабуле. Мы крайне возмущены этим жестоким террористическим актом, считаем важным вести более решительную и последовательную борьбу со всеми проявлениями терроризма, ставшего ужасной бедой. В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым. Аллах рехмет элесин!" - говорится в соболезновании главы государства.

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