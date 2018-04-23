Депутат: Армения - единственный член Совета Европы, оккупирующий территории другого государства

23 апреля 2018 19:40

Армения является единственным государством-членом Совета Европы, которое в течение 25 лет оккупирует территории другого государства, сказала в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Армения осуществила массовое убийство азербайджанцев и продолжает проводить оккупационную политику. Это для европейского сообщества - черное пятно, и мы, как европейцы, обязаны принимать соответствующие меры", - сказала она.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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