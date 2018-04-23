Назначен председатель Государственной миграционной службы Азербайджана
23 апреля 2018 19:54 2 931
Вюсал Афган оглу Гусейнов назначен председателем Государственной миграционной службы Азербайджана.
В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении дополнений в распоряжение от 21 апреля 2018 года "О новом составе Кабинета министров", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Гусейнов является депутатом Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана пятого созыва.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!