Назначен председатель Государственной миграционной службы Азербайджана

Вюсал Афган оглу Гусейнов назначен председателем Государственной миграционной службы Азербайджана.

В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении дополнений в распоряжение от 21 апреля 2018 года "О новом составе Кабинета министров", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гусейнов является депутатом Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана пятого созыва.