Назначен председатель Госагентства по туризму Азербайджана

Фуад Хумбат оглу Нагиев назначен председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана.

В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении дополнений в распоряжение от 21 апреля 2018 года "О новом составе Кабинета министров", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Нагиев до назначения на эту должность возглавлял Национальное бюро пропаганды туризма.