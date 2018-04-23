Назначен председатель Госагентства по туризму Азербайджана
23 апреля 2018 19:55 3 065
Фуад Хумбат оглу Нагиев назначен председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана.
В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении дополнений в распоряжение от 21 апреля 2018 года "О новом составе Кабинета министров", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Нагиев до назначения на эту должность возглавлял Национальное бюро пропаганды туризма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!