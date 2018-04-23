Армянский народ освободился от «карабахского клана», заложником которого был

Армянский народ избавился от "карабахского клана", более 20 лет державшего народ в заложниках, лишившего его участия во всех региональных и международных проектах, который представил Армению всему миру как государство-захватчик.

Об этом в понедельник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Насиров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, эпоха Сержа Саргсяна, более десяти лет находившегося у власти в Армении, завершилась, протесты народа дали результат, и Саргсян был вынужден уйти в отставку.

"Неконструктивная позиция Саргсяна по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является одним из факторов, обусловивших тяжелое положение Армении. Поэтому сегодня очень необходим прагматичный политик, который заменит Саргсяна. У власти в Армении должен встать такой человек, который понимает, что сегодняшняя безвыходная ситуация, сложившаяся в Армении, является следствием ее захватнической политики, и именно поэтому сегодня Армения находится в тупике. Поэтому будем надеяться, что новый премьер Армении будет осуществлять другую политику, отличающуюся от политики Саргсяна, потому что продолжение старой политики означает продолжение существующей безвыходной ситуации, и в перспективе он может повторить судьбу Саргсяна", - сказал Насиров.

По словам депутата, в Армении должен быть такой политик, который продемонстрировал бы прагматичную позицию на переговорах с Азербайджаном.

"Будущее Армении связано только и только с решением этого конфликта, причем со справедливым решением, с возвращением оккупированных азербайджанских земель. В этом случае, то есть если новый премьер Армении согласится вернуть оккупированные территории, сложатся условия, когда может быть рассмотрен вопрос участия Армении в крупномасштабных региональных проектах, инициатором которых является Азербайджан. Армения может получать большие доходы, и в этом ее спасение", - сказал Насиров.

Отметим, что сегодня премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Акции против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента - в 2008 и 2013 годах.

Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране.

Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".