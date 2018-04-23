Лидер армянской оппозиции Пашинян рассказал, когда назначат нового премьера

23 апреля 2018 20:32

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что нового премьера Армении должны назначить в ближайшую неделю, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Новый премьер от народа должен быть назначен в ближайшую неделю. После этого будет сформировано временное правительство, а затем назначены внеочередные парламентские выборы", - сказал Пашинян.

Он заявил, что в понедельник во время переговоров властей с ним ему предлагали отсрочить отставку Саргсяна до 25 апреля, на месяц или до октября, однако он настоял, что это решение должно быть принято в течение двух часов.

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