Оппозиция намерена в среду обсудить с врио премьера Армении передачу власти

Оппозиция намерена в среду провести переговоры с врио премьера Армении Кареном Карапетяном о "передаче власти без потрясений", заявил на митинге своих сторонников лидер оппозиции Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В среду утром, в 11.00, мы продолжим переговоры с властями, врио премьера Кареном Карапетяном о передаче власти без потрясений", - сказал Пашинян.

Премьер Армении Серж Саргсян в понедельник подал в отставку на фоне продолжающихся 10 дней акций протеста.

Саргсян дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.