Прощальное слово «голого короля»: почему Серж Саргсян вынужден был уйти?

Произошло неизбежное и прогнозируемое событие - Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Ушел он, до последнего пытаясь изображать хорошую мину при плохой игре. "В создавшейся ситуации несколько решений, но ни на одно я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении. Уличное движение против моего премьерства. Я выполняю ваше требование", - заявил Саргсян на прощание.

Слушать этот бред сивого мерина было забавно. Потому, что все мы помним, сколь откровенно Сержик игнорировал мнение общественности, граждан страны до сих пор. Ему было наплевать на это мнение в марте 2008 года, когда люди протестовали против массовых фальсификаций на президентских выборах, в результате которых Саргсян стал главой армянского государства. Тот путь к президентству был проложен через трупы 10 человек, ставших жертвами подавления акций протеста. Сотни людей тогда были ранены, а сотни тысяч подкуплены, запуганы.

Потом были массовые фальсификации на парламентских выборах 2010 и 2015 годов, а также на президентских выборах в 2013 году. В ходе президентских выборов 2013 года, кстати, также имело место жесточайшее подавление акций протеста. А еще лидер партии "Наследие" Раффи Ованнисян и вовсе отказался признавать итоги президентских выборов, объявив себя победителем. И десятки тысяч граждан Армении вышли на улицы Еревана. Но тогда Сержик проигнорировал мнение народа.

То же самое он собирался сделать и сейчас. Он поменял под себя Конституцию Армении, наделив премьер-министра огромными полномочиями, при этом превратив должность президента в почти церемониальную. А вспомните, сколько уверенности в том, что все идет по плану, было в речах и действиях Саргсяна даже тогда, когда начались уличные протесты! Он не реагировал на них, считал это незначительным фактором.

И даже в ходе встречи с лидером протестовавших Николом Пашиняном в отеле "Мариотт" он рассуждал о незначительности поддержки своих оппонентов. Саргсян утверждал, что "фракция, набравшая 7-8% голосов, не имеет права говорить от имени народа, и у него более нет желания продолжать разговор". Да и задерживали Пашиняна и двух иных депутатов НС РА вовсе не для того, чтобы признать их правоту.

Так что же произошло? Ответ прост. Саргсян стал неугоден всем. США, России, Европе, армянской диаспоре, подавляющему большинству граждан своей страны. Причем, последний фактор - вовсе не самый главный. И его мнение Сержик легко и просто подавил бы, как делал это ранее, если бы чувствовал за собой внешнюю поддержку. Ее не было. Саргсян оказался классическим "голым королем".

Оказалось, что правящая Республиканская партия, по большому счету, существует только на бумаге и в воображении Сержика. Будь иначе, он бы организовал оперативно митинг поддержки, выведя на улицы Еревана десятки тысяч своих сторонников. Не было этого, да и не могло быть. Не могло быть у него поддержки и среди армии. Наоборот, именно Сержа Саргсяна винят в развале армянской армии и в поражении в апрельской четырехдневной войне 2016 года.

А еще многие деятели культуры начали отказываться от своих высоких званий и наград, полученных из рук Сержика. То есть, куда он не тыкал, всюду видел стену сопротивления и презрения. И духовенство также встало на сторону протестующих - огромное количество людей в рясах было видно на вчерашней акции протеста. Только это, понимание того, что он остался совсем один и что дальнейшее сопротивление может привести к фатальным для него последствиям, вынудило Саргсяна уйти.

Не помогли ему и карабахские сепаратисты. Наоборот, теперь он стал обузой и для них. Ведь очевидно, что пришел логический конец правлению не только Сержа Саргсяна, но и всего карабахского клана. Того, который пришел к власти на крови азербайджанского и армянского народов, который довел РА до состояния страны-изгоя регионального масштаба. Выход из данного статуса, решение проблем Армении - в смене позиции этой страны по вопросу урегулирования карабахского конфликта. Официальный Ереван должен будет пойти на уступки. И чем раньше, тем лучше для Армении, во главе которой теперь уже нет ни президента, ни премьера, участвовавших в оккупации наших земель. А это - крайне важный фактор в будущих переговорах по справедливому урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Акпер Гасанов