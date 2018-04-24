Генсек ООН сделал заявление по карабахскому конфликту
ООН призывает стороны армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта активизировать усилия по мирному урегулированию. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованном во вторник на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Генеральный секретарь ООН присоединяется к недавнему заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ, призывающему стороны предотвратить любую потенциальную эскалацию вдоль линии соприкосновения войск и активизировать усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - говорится в заявлении.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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