В Армении Гагика Царукяна обозвали шакалом и крысой

Пока в Армении шли митинги и не было понятно, чья в итоге возьмет верх, лидер "Процветающей Армении", олигарх Гагик Царукян предпочитал отмалчиваться. В Армении не забыли, что на голосовании в парламенте 17 апреля большинство членов фракции "Царукян" отдали свои голоса в пользу Сержа Саргсяна. Но как только Саргсян проиграл, то Царукян заявил, что присоединяется к всенародному движению. Об этом заявила пресс-секретарь Гагика Царукяна, депутат парламента Армении Ивета Тоноян. Более того, политсовет партии "Процветающая Армения" призвал власти осознать серьезность момента, незамедлительно осуществить шаги, которые поспособствуют ее разрешению. "В этот момент всенародного подъема мы рядом с нашим народом для того, чтобы совместно построить Армению наших мечтаний и чаяний", - отмечено в заявлении.

Что ж, конформисты, приспособленцы были везде и во все времена. Для этой категории главное - чтобы новая власть по достоинству оценила скорость, с которой они переметнулись из одного лагеря в другой.

Но дело в другом...

По мнению ряда армянских экспертов, большего позора, чем поступок Гагика Царукяна, в армянской политической действительности еще не фиксировалось. Все поняли, что величающая себя символом льва и отличающаяся царскими замашками партия "Процветающая Армения" - далеко не лев, а самый последний зверь "леса", то есть шакал, готовый питаться брошенной перед ней падалью, лишь бы стать участником всеобщего пиршества. И одна из крупных партий Армении за считанные минуты констатировала свою ничтожность и тот факт, что в сфере публичной деятельности - бездарный демагог, а не дилетант вовсе.

Царукяновцы могли примкнуть к движению еще 10 дней назад. Хотя бы 5 дней назад. Не примкнули... Но если бы у них было хоть немного нравственности, то могли бы примкнуть к движению хотя бы позже, но только не в тот день, именно в переломный момент. Так ведут себя хамелеоны, грызуны с крысиными наклонностями, шакалы, но никак не львы. Где Царукян, a где - лев...

О виде животного, подобающего Царукяну, армяне скоро обязательно подскажут...

Садиг Ахмедов