Брат армянского католикоса оказался доносчиком

В последние дни в Армении в призывах о здравомыслии, нравственности, трезвом суждении армянского общества недостатка не было. Подобные призывы поступали, в частности, из Первопрестольного Святого Эчмиадзина, а их автором был католикос Гарегин Второй.

Как подметили армянские эксперты, духовный предводитель и на этот раз был в своем амплуа, поскольку когда ему нечего сказать, или он не может честно признаться, что у него на уме, он начинает озвучивать разного рода бессмысленные, бесплодные призывы.

Вот только так вышло, что нынче в добрых призывах католикоса больше всего нуждается его родной брат, нежели армянский народ.

Дело в том, что поступила информация о том, что 22 апреля московские армяне во дворе армянской церкви провели акцию протеста против премьерства Сержа Саргсяна. И тогда предводитель Российской и Ново-Нахичеванской армянской епархии архиепископ Езрас Нерсисян, брат Гарегина Второго, недолго думая, взял и позвал полицию.

Увидев полицейских, демонстранты попытались войти в церковь, надеясь, что в чужой стране родная церковь прикроет их. Однако брат Гарегина Второго закрыл двери, после чего полиция подвергла приводу десятки демонстрантов.

Проживающие и служащие в других странах обычно руководствуются одним неписаным законом - соотечественник соотечественника не выдает, не доносит на него, не сдает в руки полицейским. Случай с братом Гарегина Второго - самое позорное проявление неприятия этого закона, поскольку, будучи горе-священнослужителем и не прислушавшись к требованию своего чина, он "сдает" людей, которые фактически ничего незаконного не делали. Вот только Езрас по примеру Гарегина продолжает думать, что в любом постороннем есть опасность, и эта опасность направлена против них. Поэтому в призывах католикоса о здравомыслии есть столько здравомыслия, сколько у его брата - нравственности.

Садиг Ахмедов