Смена режима в Армении может позитивно отразиться на карабахском урегулировании - МНЕНИЕ

Отставка премьера Армении Сержа Саргсяна была неожиданным решением, но скорее продуманным и верным на тот мимент.

Такое мнение высказал Day.Az российский политолог Илья Тропинин.

По его словам, отставка Саргсяна фактически предотвратила возможную кровопролитие, фактически гражданскую войну в стране.

"Это решение Саргсяна было единственным логичным шагом, сделанным им за весь период его руководства Арменией. События последних нескольких дней показали, что чаша терпения народа действильно переполнилась, и Саргсян должен был уйти. Полагаю, что отставка Саргсяна может положительным образом сказаться на урегулировании карабахской проблемы. По сути, именно правящий клан всячески способствовал затягиванию путей решения конфликта, отказываясь от субстантивных переговоров с Азербайджаном. Требования населения Армении об отставке Саргсяна, говорят о том, что граждане страны больше не желают жить в экономической и политической блокаде, в которую страна была ввергнута на протяжении последних десяти с лишним лет в результате политики проводимой саргсяновским кланом. Поэтому есть смысл полагать, что отставка Саргсяна как раз таки дает реальный шанс для решения этой многолетней проблемы", - сказал политолог.

По его словам, эту возможность должны целесообразно использовать и сопредседатели Минской Группы ОБСЕ, с тем чтобы подвести Армению к мирному решению конфликта.

"Думаю, потребуется провести колоссальную работу на дипломатическом уровне, сделать важные заявления и обращения к гражданам этой страны о том, что без урегулирования карабахской проблемы, Армения не добьется экономической и политической свободы. Разумеется, эти заявления могут иметь смысл и логичные последствия, если в новом правительстве Армениключевые позиции займут адекватные политики, готовые к конструктивному подходу и предметному диалогу с азербайджанской стороной", - сказал политолог.

Далееэксперт отметил, что Азербайджан вправе задействовать международные институты для возбуждения уголовного следствия против армянских террористов, и их пособников, ответственных за геноцид в Ходжалы, в Карабахе, основываясь на имеющиеся факты и документы.

Отметим, что накануне премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Акции протеста против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента - в 2008 и 2013 годах.

Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране.

Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Матанат Насибова