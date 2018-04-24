В Азербайджане учреждена новая медаль
24 апреля 2018 13:29 236
В Азербайджане учреждена новая медаль "100-летие азербайджанской юстиции (1918-2018)".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Это отражено в изменении в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана", которое обсуждалось во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
После обсуждения изменения были вынесены на голосования и приняты.
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