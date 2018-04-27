Заявление Эрдогана по Карабаху - месседж миру о единстве позиций и приоритетов Турции и Азербайджана - МНЕНИЕ ИЗ АНКАРЫ

Первый зарубежный визит Ильхама Алиева после переизбрания Президентом Азербайджана в Турцию - знаковое событие, а также показатель взаимного уважения двух братских государств.

Такое мнение высказала Day.Az турецкий политолог Айше Челик.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 апреля совершил официальный визит в Турцию, в рамках которого состоялась встреча один на один с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с председателем Великого национального собрания Турции Исмаилом Гахраманом.

По словам политолога, этот важный визит главы азербайджанского государства еще больше расширит спектр нынешних двусторонних отношений, внесет положительный вклад в укрепление региональной повестки

"Усилия двух братских государств направлены на сохранение баланса интересов и экономической безопасности региона, и будучи ближайшими стратегическими партнерами и Баку и Анкара поддерживают экономическую, энергетическую политику в регионе.

В то же время участие азербайджанского лидера и турецкого президента на 7-ом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан - еще одна важная площадка для обсуждения насущных вопросов международного значения. Такие встречи имеют колоссальное значение, особенно в условиях не простой геополитической ситуации в регионе и мире. Азербайджан и Турция являются важными стратегическими партнерами, ближайшими союзниками, которые проводят целенаправленную политику добрососедства и безопасности в регионе и мире.

Турция всецело поддерживает позицию Азербайджана на всех важных международных площадках в вопросе восстановления территориальной целостности, его выверенный внешнеполитический курс. И я думаю недавнее заявление президента Турции о том, что карабахская проблема является для Турции национальным вопросом - прямой месседж международному сообществу о единстве взглядов и приоритетов наших народов.

Для Турции имеет принципиальное значение урегулирование нагорно-карабахской проблемы при условии нерушимости азербайджанских границ. Об этом заявил накануне в своем выступлении президент Турциии Реджеп Эрдоган, отметив, что этот вопрос должен найти свое справедливое и объективное решение, основываясь на требованиях, указанных в принятых резолюциях СовБеза ООН и документах иных международных организаций, в соответствии с законами международного права. Тезисы озвученнные главой турецкого государства в очередной раз подтвердили позицию нашей страны в этом приоритетном для Азербайджана вопросе, а также намерения правительства Турции и впредь настаивать на возврате исконных азербайджанских территорий, которые как следствие агрессивной политики Армении на протяжении долгих двадцати с лишним лет находятся под оккупацией", - подытожила политолог.

Матанат Насибова