Заявление Эрдогана по Карабаху - месседж миру о единстве позиций и приоритетов Турции и Азербайджана - МНЕНИЕ ИЗ АНКАРЫ

27 апреля 2018 09:54

Первый зарубежный визит Ильхама Алиева после переизбрания Президентом Азербайджана в Турцию - знаковое событие, а также показатель взаимного уважения двух братских государств.

Такое мнение высказала Day.Az турецкий политолог Айше Челик.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев  24 апреля совершил официальный визит в Турцию, в рамках  которого состоялась встреча один на один с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с председателем Великого национального собрания Турции Исмаилом Гахраманом.

По словам политолога, этот важный визит главы азербайджанского государства еще больше расширит спектр нынешних двусторонних отношений, внесет положительный вклад в укрепление региональной повестки 

"Усилия двух братских государств  направлены на сохранение баланса интересов и экономической  безопасности  региона, и  будучи ближайшими стратегическими партнерами и Баку и Анкара  поддерживают экономическую, энергетическую политику в регионе.  

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В то же время участие азербайджанского лидера и турецкого президента  на  7-ом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан - еще одна  важная площадка для обсуждения насущных вопросов  международного значения. Такие встречи имеют колоссальное значение, особенно  в условиях не простой геополитической ситуации в регионе и мире. Азербайджан и Турция являются важными стратегическими партнерами, ближайшими союзниками, которые проводят  целенаправленную политику добрососедства и безопасности в регионе и мире.

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Турция всецело  поддерживает позицию Азербайджана  на всех важных международных площадках в вопросе восстановления территориальной целостности,  его выверенный  внешнеполитический курс. И я думаю   недавнее заявление президента Турции о том, что карабахская проблема является для Турции национальным вопросом  -  прямой месседж  международному сообществу о единстве  взглядов и приоритетов наших народов.  

Для Турции имеет принципиальное  значение урегулирование нагорно-карабахской проблемы при условии нерушимости азербайджанских границ. Об этом заявил накануне в  своем выступлении президент Турциии Реджеп Эрдоган, отметив, что этот вопрос должен найти свое справедливое  и объективное решение, основываясь на  требованиях, указанных в принятых резолюциях СовБеза ООН и  документах иных международных организаций, в соответствии с законами международного права. Тезисы озвученнные  главой турецкого государства в очередной раз подтвердили   позицию нашей страны в  этом приоритетном для  Азербайджана вопросе,  а также намерения  правительства  Турции  и  впредь настаивать  на возврате исконных азербайджанских территорий,  которые как следствие агрессивной политики Армении  на протяжении долгих двадцати с лишним лет находятся под оккупацией", - подытожила политолог.

Матанат Насибова

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