Митинги в Ереване доказали, что у Армении нет армии

Одним из примечательных моментов кульминационных митингов оппозиции в Ереване было появление в рядах протестующих людей в военной форме. Вначале СМИ сообщили о присоединении к шествию 20 военных, потом 30, 50, а потом речь уже пошла о массовом вливании солдат с нашивками миротворцев в протестные ряды.

Первой реакцией было торжество и гордость за славных сынов Армении, которые выразили солидарность с народом и так далее. Но вслед за этим зазвучали голоса удивления и озабоченности тем фактом, что военнослужащие самовольно и в столь массовом порядке покинули военную часть. Распространившиеся видео, на которых запечатлены выбегающие из части толпы, заставило разумную часть армянской общественности задуматься.

Министерство обороны уже заявило, что в отношении военных, которые присоединись к акции протеста и самовольно оставили воинские части, будут приняты меры. "В отношении этих военнослужащих в установленном законом порядке будут применены самые жесткие меры ответственности, поскольку ограничения на участие военнослужащих в любых собраниях строго прописано в Конституции, законами "О статусе военной службы и военнослужащего" и "Об общественной службе" и "Об утверждении устава внутренней службы в ВС Армении", - цитирует Sputnik Армения заявление ведомства.

Действия военнослужащих рассматривается, в том числе, как невыполнение своих полномочий путем самовольного оставления части, о чем уведомлены соответствующие правоохранительные органы.

МО собирается принять меры, но, скорее всего, оно не сумеет осуществить задуманное. Заявление было сделано до отставки Сержа Сарсгяна, а сегодня переназначенный недавно Виген Саркисян уже не министр обороны, а снова и.о. министра обороны. А это совсем другой статус. В сложившейся ситуации для многих важнее, что солдаты массово присоединились к шествию, а не то, что защитники родины массово покинули воинскую часть, что является фактом из ряда вон выходящим. и сегодня многие задаются вопросом, какие правовые решения будут приняты к участникам массовой самоволки.

По мнению адвоката Николая Багдасаряна, вопрос участия военных в акциях протеста следует рассматривать в более широком контексте, нежели сугубо дисциплинарном и уставном.

"Эти люди вчера реализовывали свое право на сопротивление власти, которая нарушала их конституционные права", - отметил он в интервью Sputnik Армения.

В Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях Армении зафиксировано право граждан на сопротивление в случае, когда действия руководства страны угрожают общественной безопасности. И человек не может быть привлечен к ответственности за подобные действия. Исходя из этого, адвокат считает неприемлемым заявление Минобороны. Армянское законодательство запрещает наказывать человека, если он действовал в условиях острой необходимости. Острая необходимость была вызвана действиями властей, которые грубо нарушали конституционные права граждан, утверждает адвокат.

Попытка выгородить нарушителей воинского устава понятна. Никакой "острой необходимости" в оставлении части не было, да и Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях тут не указ. Мальчикам захотелось развлечься, воспользовавшись ситуацией - а как же, на улице столько интересного творится. И они покинули часть, подчинившись "душевному порыву". И это в воюющей то стране!

Тут вопрос даже не в том, с какой целью они покинули место службы, а в том, как это вообще стало возможным. Это армия или институт благородных девиц? Что это за армия такая, в которой отсутствует воинская дисциплина и солдаты не подчиняются уставу?

Это армянская армия.

Наказывать в данном случае нужно не солдат, а командующий состав части, который такое допустил.

Думается, вчерашний инцидент является симптоматичным. Бог с ним, с наказанием, бог с ними, с митингами. Такой массовый побег показал, что в армянских вооруженных силах царит тот же бедлам, что и во всей стране. Теперь ни у кого нет уверенности, что подобное не повторится в каком-то другом случае. Армия, в которой отсутствует дисциплина, в которой солдаты предоставлены сами себе, не подчиняются приказам и вольны совершать действия по своему усмотрению, не может считаться гарантом безопасности страны.

Кстати, в апреле 2016-го ВС Армении уже доказали, что на роль гаранта они никак не тянут.

Зульфугар Ибрагимов