Новый министр образования Азербайджана представлен коллективу - ФОТО

Сегодня глава Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев представил коллективу министерства образования Джейхуна Байрамова, назначенного министром образования распоряжением Президента от 23 апреля 2018 года. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Джейхун Байрамов выразил признательность за высокое доверие, оказанное ему главой государства.

Министр подчеркнул, что мобилизует все силы для достойного выполнения задач, поставленных Президентом страны в сфере образования.

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